В воскресенье, 18 августа, в районе Борисполя патрульные остановили авто, водитель которого нарушил ПДД, однако мужчине стало плохо и он умер. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Борисполя в Facebook.

Трагедия произошла около 15:40 во время патрулирования автодороги М-03 ("Киев - Харьков - Довжанский") и прилегающих территорий. Правоохранители заметили автомобиль Kia, который нарушил ПДД - совершил обгон на перекрестке. Полицейские остановили машину нарушителя на отрезке между железнодорожной станцией "Переяславская" и селом Яблоневое.

Водитель вышел из автомобиля, однако не предъявил документы. Он направился в салон авто, чтобы достать удостоверение личности. Однако, открыв заднюю правую дверцу автомобиля, мужчина неожиданно упал на землю и начал хрипеть. Наряд патрульных сразу начал предоставлять домедицинскую помощь и вызвал скорую. Однако, спасти мужчину не удалось, скорая, прибывшая на место, констатировала смерть.

Во время осмотра автомобиля на пассажирском сиденье следователи обнаружили лекарства, которые используются при сердечных заболеваниях. Жена, прибывшая на место происшествия, сообщила, что ее муж болел хроническими болезнями сердца. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится служебное расследование, на время которого патрульные отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Скриншот: Facebook/ Патрульна поліція Борисполя

Напомним, в Запорожье патрульные остановили пьяного шефа полиции.

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