Визит в Киев премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху начался со скандала. В аэропорту Киева по прилету и во время официальной встречи его жена Сара Нетаньяху бросила на землю традиционные хлеб-соль.

Ресурс Мako.co.il уже опубликовал видео инцидента.

Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Сары, но та бросила его на землю.

Видео: mako.co.il

Стоит отметить, что Сара Нетаньяху отличилась еще во время полета. Она хотела устроить разборки с кораблем лайнера, который якобы не поприветствовал ее. На самом деле командир корабля приветствовал Сару Нетаньяху и перед взлетом, но она, возможно, этого не расслышала, что и привело к инциденту. Во второй раз имя супруги премьера прозвучало "акцентированно": "Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита".

В канцелярии главы правительства отрицают, что именно телохранители Нетаньяху пресекли "прорыв" супруги премьера в кабину пилотов. Здесь также добавили, что речь идет о недоразумении, которое было немедленно исчерпано, далее полет проходил в рутинном режиме.

В авиакомпании "Эль-Аль" в ответ заявили, что "чета Нетаньяху постоянно пользуются услугами авиакомпании во время визитов". "Мы были рады принять на борту нашего самолета премьер-министра и его супругу во время полета в Киев", - говорится в официальной реакции.

Приветствие после приземления. Фото: Итамар Айхнер

Напомним, "Страна" анализировала, чего ждать от приезда лидера Израиля.