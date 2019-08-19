Президент США Дональд Трамп публично признал, что действительно обсуждал со своими советниками возможность покупки острова Гренландия у Королевства Дания. Об этом он заявил на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, как передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.



Комментируя публикацию газеты The Wall Street Journal относительно того, что он обсуждал данную тему с советниками, Трамп сказал: "Мы говорили об этом. Она (Гренландия - Ред.), по сути, принадлежит Дании". Он отметил, что США и Данию связывают союзнические отношения. "Мы защищаем Данию, как и значительную часть мира", - подчеркнул Трамп.

"Идея была упомянута, и я сказал, что, разумеется, со стратегической точки зрения это было бы интересно. Нам бы было это интересно", - пояснил американский лидер. "Мы немного поговорим с ними об этом", - добавил Трамп, не уточнив, кого он имеет в виду: власти Дании или своих советников. Президент США отметил, что вопрос о возможности приобретения властями США Гренландии, по его мнению, "не является первоочередным".

"Много чего можно сделать. По своей сути это крупная сделка по приобретению недвижимости", - сказал Трамп. Он выступил с утверждением, что Дания несет значительные финансовые убытки из-за того, что в состав королевства входит Гренландия. По версии главы Белого дома, Дания теряет из-за этого "почти $700 млн ежегодно".

Трамп сообщил, что вскоре, вероятно, посетит Данию. "Совсем не по этой причине, - подчеркнул он. - Но мы это рассматриваем".

Власти Гренландии и Дании в свете публикации The Wall Street Journal заявили, что Гренландия заинтересована в сотрудничестве с США, но не продается.