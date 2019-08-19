Блогера и общественного деятеля Александра Скубченко, который недавно раскритиковал указ Зеленского об упрощении получения украинского гражданства для россиян, внесли в базу скандального сайта "Миротворец".

"За 5 лет критики Порошенко я так и не удосужился чести стать номинантом "миротворца". А при новой власти — пожалуйста. За "дискриминацию" президента Украины Зеленского во враги записали, о как! Антигосударственный ресурс, который подвергается резкому осуждению в Европе и в мире, отныне на службе у Зеленского — что может быть прекраснее? Прям главное достижение за первые 100 дней", - возмутился Скубченко.

Он добавил, что, по его мнению, Владимир Зеленский дискредитирует сам себя, а также "заигрывает с урапатриотизмом".

"И не поощряйте ни свою команду делить украинцев на своих и врагов, ни радикалов — своим заигрыванием с урапатриотизмом. Иначе уже скоро на Ваших руках будет кровь оппонентов, а Вы сам станете таким же нерукопожатным в мире людей, как и Порошенко", - написал Скубченко.

Отметим, что на "Миротворце" написано, что Александра Скубченко внесли в базу за "распространение неправдивой информации, направленной на дискредитацию государственных институтов Украины и Зеленского В.", а также "манипулирования общественно значимой информацией".

Также сайте указано "сотрудничество с антиукраинскими пропагандистскими СМИ России (страна-агрессор)".

Скриншоты:Facebook/ Александр Скубченко

Скриншот: myrotvorets.cente

Напомним, экипаж аварийно севшего на кукурузное поле российского авиалайнера с пассажирами попал на "Миротворец".

Также мы писали, что ведущих NewsOne Голованова и Кирик внесли на "Миротворец".