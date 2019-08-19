В Турции на западе и юге страны вспыхнули лесные пожары, сотни гектаров охвачены огнем. Об этом сообщает CNN Turk.

Сообщается, что возгорания произошли в районах Милас и Бодрум в провинции Мугла, что на юге страны, и районах Урла и Карабаглар, что в провинции Измир на западе страны. Самый большой пожар в Карабагларе, где более 100 гектаров охвачено огнем.

Всего в борьбе с огнем в провинциях Мугла и Измир задействованы 23 вертолета, 250 пожарных авто, 30 бульдозеров, грейдеры. Возле Бодрума эвакуируют жителей домов, расположенных возле леса.

В районе Карабаглар эвакуированы жители отдельных населенных пунктов Сеферихисар и Урла. Местных жителей призывают не использовать дороги в районах пожара, поскольку это опасно и мешает движению пожарных машин.

Фото: Twitter/ @JKBesiktas19O3

Напомним, мы публиковали видео страшных лесных пожаров на греческом острове Эвия.

Кроме того, сообщалось, что дым от пожаров в сибирской тайге достиг Канады и США.