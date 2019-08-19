В деле замминистра по делам оккупированных территорий Юрия Грымчака фигурирует его помощник - Алексей Гетьман. По версии СМИ, именно через него передавались деньги, которые Грымчак потом использовал для решения разного рода вопросов.

Официально участие Гетьмана в деле не подтверждено. Однако о нем говорят разные СМИ и пока эту информацию не опровергают правоохранители.

В друзьях у Юрия Грымчака и его супруги Юлии на Facebook есть только один Гетьман - участник антитеррористической операции на Донбассе.

"Страна" собрала всю информацию об атошнике.

Роль в преступлении

14 августа Грымчака задержали на Подоле во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов. Задержание произошло возле супермаркета "Фуршет".

В подозрении говорится об общей сумме взятки в размере $1,1 млн, которую требовали у некоего С. И Сахно - за разрешение на строительство на территории историко-культурного памятника. Такое разрешение Грымчак должен был якобы выхлопотать в киевской мэрии и Минкульте.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Грымчак лоббировал постройку "многофункционального комплекса общественного назначения" и кафе в Печерском районе на Набережном шоссе (буферная зона Печерской лавры).

Как утверждает издание The Babel и телеграм-канал Newsroom, часть этой взятки - $50 тысяч - передавали через доверенное лицо Грымчака - бойца АТО Алексея Гетьмана. Деньги поступили от гражданина Н.А. Святненко за принятие судьями Верховного суда необходимого решения.

Деснянский районный суд Чернигова избрал меру пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей до 13 октября с правом внесения залога. В настоящее время Грымчак находится в Черниговском СИЗО. Как и его вероятный подельник Игорь Овдиенко.

Что же до таинственного Алексея Гетьмана - то о его процессуальном статусе неизвестно ничего. Среди задержанных его нет. Но кто же он все-таки такой?

Кто такой Алексей Гетьман

Алексей Гетьман киевлянин, ему 57 лет. Он ведет страничку в Фейсбуке, на которой указывает, что работал в Национальной гвардии и изучал физику в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

В друзьях у него - вся семья Грымчаков.

Начиная с 13 августа Гетьман у себя в Facebook ничего не писал - напомним, Грымчака задержали 15 числа. Последняя запись посвящена тому, как бороться с аллергенной амброзией.

В друзьях у атошника, кроме Грымчака - вся элита "порохоботов". На своей страничке он постоянно критикует Зеленского в рамках порохоботского дискурса.

При этом на прошлых выборах в парламент Алексей Гетьман выдвигался в депутаты от Радикальной партии Ляшко - но не прошел по мажоритарке.

В 2015 году Гетьман баллотировался в Киевраду по Дарницкому району Киева. В Верховной Раде 8 созыва значился помощником нардепа Валерия Карпунцова (БПП). А еще раньше, в шестом созыве был помощником сразу двух нардепов НУНС – Юрия Грымчака и Сергея Луценко (родного брата нынешнего генпрокурора).

Участник АТО Гетьман и сейчас часто появляется на телеканалах в качестве военного эксперта. Он признается, что есть два пути к достижению мира: или победа, или капитуляция: "До сих пор уверен, что с Путиным не нужно договариваться, а наоборот - собирать доказательства для международного трибунала"...

При всей своей воинственности Гетьман довольно романтичен.

ФБ-страница Алексея Гетьмана. Фото: facebook.com/alexeyhetman

В разгар предвыборной кампании Гетьман откровенно "топил" Юлию Тимошенко, которую на Банковой рассматривали конкурентом №1 Петру Порошенко.

Гетьман участвовал в эфире на телеканале ZIK 30 января 2019 года, где вместе с Грымчаком являлся оппонентом Тимошенко. Вместе они обвинили лидера "Батькивщины" в привлечении "киборгов" в избирательную кампанию политика.

Накануне ЮВТ провела свой съезд, в котором участвовали "киборги".

"Киборги", которые приняли участие в форуме Тимошенко, получили по 10 тысяч долларов, есть ребята, которые могут это подтвердить. Люди, которые принимали участие в боевых действиях, знают, что любой военный при всех недостатках глазу на глаз всегда будет говорить правду. Он не скажет: "Я не знаю, простите". Я тет-а-тет спрашивал у киборгов-участников форума Тимошенко, что это было. Они сказали, что просто поправили свое финансовое положение", – заявил Гетьман в эфире телеканала.

Отметим, что никакого подтверждения эти слова Гетьмана в дальнейшем не получили - то есть это была пиар-акция в пользу Порошенко.

Политолог Андрей Золотарев в интервью glavred.info допустил, что в деле Грымчака Гетьман может быть внедренным агентом - чем и объясняется тот факт, что он не задержан.

"В таких преступлениях обычно бывает внедренный агент. Он участвует, а потом сдает других фигурантов. Как правило, такого рода операции невозможно провернуть без агентуры. Поэтому не исключено, что персонаж и являлся тем засланным казачком, который выдал всех участников", - допускает Золотарев.