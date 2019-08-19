В Офисе президента не смогли оперативно предоставить копии заявлений об отставке главы ОП Андрея Богдана и других ключевых специалистов, о существовании которых ранее заявил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщают "Украинские Новости".

Так, в ответ на запрос журналистов в Офисе президента проинформировали, что приняли решение продлить срок его рассмотрения.

"Принято решение о продлении срока рассмотрения указанного запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления", - говорится в ответе ОП.

Скриншот: ukranews.com

Между тем, о существовании таких документов заявлял президент Украины Владимир Зеленский в начале августа. Тогда в СМИ появилась информация о том, что глава Офиса президента решил уволиться, а подкреплялась она фотографией документа.

"Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украины задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - сказал тогда президент, имея в виду, что все ключевые фигуры в ОП заранее написали заявления об отставке.

Но в Офисе президента с начала августа стали подолгу не находиться не только заявления членов "команды Зеленого", а и другие запрашиваемые документы. Например, проаносированный самим Зеленским законопроект о рынке земли, а также программа визита и состав делегации, которая сопровождала президента в Турцию 7-8 августа 2019 года.

Напомним, Зеленский ответил на петицию об отставке Богдана.

Также мы писали, что в Офисе президента рассказали, откуда взялось заявление Богдана об отставке.