В Сети произошла перепалка между новоизбранными депутатами от "Слуги народа" и журналистами "Нового времени".

Журналистка издания Ольга Духнич в интервью с главой партии "Слуга народа" Дмитрием Разумковым при формулировке вопроса дала нелестные характеристики мажоритарщикам Максиму Бужанскому и Александру Дубинскому.

Одного она обвинила в в любви к СССР, второго назвала "одиозным тележурналистом".

В ответ Бужанский обозвал Духнич "тупой овцой". Журналистка и ее коллеги в долгу не остались.

В чем суть конфликта - разбиралась "Страна".

Обвинения и реакция Разумкова

В недавнем интервью "НВ" Ольга Духнич поинтересовалась у Дмитрия Разумкова, как в ее рядах появился Бужанский и другие "сомнительные", с точки зрения журналистки, нардепы.

"Депутатами вашей партии стали Максим Бужанский, ностальгирущий по СССР и временам Виктора Януковича, Ирина Борзова с активным бизнесом в оккупированном Крыму и еще несколько вполне ярких личностей. Вы согласны с ними разделить репутацию партии?", - спросила Духнич.

Также она заявила, что журналист Александр Дубинский, получивший мандат "Слуги народа", "слушает не мнение партии, а одного человека — Игоря Коломойского". Ниже по тексту Духнич называет Дубинского "одиозным тележурналистом".

Разумков на это довольно туманно ответил, что в партии неприкасаемых не будет. Что интересно, он не стал отвергать определения, которые употребила журналистка в адрес его коллег по будущей фракции, уточнив лишь, что Дубинский "командный игрок".

Однако у самих мажоритарщиков, которых упомянула журналистка, ее слова вызвали не столь сдержанную реакцию.

"Тупая овца из одиозного СМИ"

Макс Бужанский, который не понравился Ольге Духнич на основании его взглядов на историю, остро отреагировал на интервью.

"Очередная тупая овца, представляющаяся журналисткой одиозного сми НВ, в интервью с представителем Слуги Народа заявила, что я ностальгирую по СССР и "временам Януковича".

Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержаны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому, приду им на помощь.

Тупая овца из одиозного сми", - написал он в Telegram.

Ранее блогер уже отвечал критикам из лагеря "порохоботов", что не ностальгирует по СССР, а оппонирует главе Института нацпамяти Владимиру Вятровичу, который перекручивает историю.

Также Бужанский разъяснял, что спорил о ценности Евромайдана для Украины, а не защищал беглого экс-президента. Тем не менее на блогера обрушилась критика сторонников Майдана, когда он пошел в депутаты от "Слуги народа" (подробнее о воззрениях Бужанского можно прочитать в интервью, которое он дал нашему изданию).

Отметим, что это не первая атака журналистов "НВ" на Бужанского. Так, недавно на своей странице в соцсети Кристина Бердинских заявила, что у кандидата от "Слуги народа" "антимайдан головного мозга" и назвала его "ватником".

Отреагировал на формулировки "Нового времени" и Александр Дубинский.

"Если исходить из текстов в дешевых журналах, в украинском парламенте только 3 серьезных депутата. Макс, я и Разумков. Про других вспоминают только в связи с нами", - написал он у себя в Телеграм.

Позже он опубликовал совместное фото с Бужанским.

"Встретились с депутатом Бужанским. Встреча проходила именно так, как ее описывают журналисты НВ: "поностальгировали по СССР, вспомнили Януковича" и, как завещал Петр Алексеевич, почитали телеграм-канал Портнова. Трепещите, бандерлоги", - прокомментировал встречу Дубинский.

"Когда ты в лучших традициях порохоботства считаешь других какими-то не такими - приходится иногда получить сдачу", - заключил журналист.

Реакция Духнич и соцсетей

Журналистка "Нового времени" в ответ на слова Макса Бужанского потребовала у него извинений за то, что назвал ее журнал "одиозным СМИ".

"Не хотела писать но. Господин Бужанский выразил нечто обо мне и НВ.

И перед НВ ему бы извиниться. Теперь обо мне. Я прочитала улыбнулась и ушла загорать.

Потому что я не глупая овца, я до біса розумна жінка и это правда очень смешно. Но все так возбудились и тэгнули меня раз тридцать, что, наверное,нужно что-то написать.

Итак. Что-то отвечать г-ну Бужанскому это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто.

Кто из вас этим занимается? Я, например, нет. Голубь живет просто: ест и гадит, ест и гадит. Надеюсь, работа Бужанского как депутата будет продуктивнее, разнообразнее и на благо страны.

Смущает другое, его явное или неявное намерение подставить главу своей партии, Дмитрия Разумкова, назвав одиозным СМИ, которому он дал интервью.

Да и вообще падать до обзывания журналистов очень фу. Представляю как неудобно его однопартийцам, за небольшим исключением

Я догадываюсь о мотиве Бужанского хайпануть, чтобы вы все его обсуждали пару дней и знакомились поближе.

Так вот, старое правило. Не кормите в общественных местах троллей, клоунов, голубей и депутата Бужанского", - написала Духнич в соцсетях.

Ее поддержал коллега - руководитель "Радио НВ" Валерий Калныш:

"Раз мы перешли на такой язык, то Бужанский просто тупое быдло. От слова "совсем"", - заявил журналист.

В соцестях конфликт вызвал неоднозначную реакцию.

Экономист Александр Гончаров увидел в словах Бужанского о "тупой овце" избытой властолюбия у "слуг народа".

"Слуги народа", дорогие, не журналисты во всем виноваты. А вот ваши логические построения, созданные в тиши кабинета, начали страдать избытком властолюбия. И прежде всего это адресую недавно избранному народному депутату от партии "Слуга народа" Максиму Бужанскому, который назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой". К слову, в Украине профессиональные журналисты и образованное население, может быть, это самим вновь избранным нардепам надо искать свои рецепты эффективного развития отношений с различными СМИ? Или вы, народные избранники, завезете к нам в страну талантливых иностранцев-журналистов? Но так и вам и нам дороже выйдет".

В то же время телеведущая Наталья Влащенко считает, что Ольга Духнич первой допустила негативное оценочное суждение в интервью.

"Я росла в хулиганском дворе на ул Хлебной, а потом в таком же - на ул Пушкинской. Мы много дрались, и с детства знали, что за слова надо отвечать.

Кроме прочего, на Хлебной у нас в ходу была пословица : двое в драку, третий - в с-ку. Про то, что нечего лезть в чужие разборки. Но поскольку разборка не совсем чужая - скажу так:

Если ты называешь человека ватой, поклонником Януковича, тоскующим по СССР ( а он сто раз говорил, что это не так - и объяснял как именно), то нечего удивляться, что он называет тебя "тупой овцой из одиозного сми", поскольку это было оценочное суждение в интервью.

Ты - оценку, он - оценку. Вы - квиты.



Что я хотела этим сказать? Что практику последних лет, построенную на унижении политических оппонентов, пора прекращать. Особенно журналистам".

В комментариях у Влащенко Бужанский поспорил с журналистом "Радио НВ" Тимуром Филоненко. Тот высказал нардепу претензию, что он оскорбил все издание за слова отдельной журналистки.

"(НВ - Ред.) не в первый и не во второй раз лжет в отношении меня, используя классический набор штампов и ярлыков времен Порошенко, и ни разу не попытавшись узнать мою позицию у меня", - ответил ему Бужанский.