Украинка Элина Свитолина поднялась на 5 место в рейтинге WTA
Украинская теннисистка Элина Свитолина занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом свидетельствует информация на ATP Tour.
Отметим, что у Свитолиной 4492 очка, она опережает американку Серену Уильямс (3995 очков). На первом месте рейтинга располагается Наоми Осака из Японии, у нее 6606 очков. Второй идет австралийка Эшли Барти (6501), третьей - чешка Каролина Плишкова (6315).
Украинка Даяна Ястремская занимает 32 место в рейтинге, а еще одна украинская теннисистка Леся Цуренко - 35 позицию.
Рейтинг WTA на 19 августа
1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6606.
2 (2). Эшли Барти (Австралия) - 6501.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6315.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 4743.
5 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4492.
...
42 (41). Дарья Касаткина (Россия) - 1330.
Напомним, Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes.
Также мы писали, что украинка Свитолина остановилась в шаге от финала Уимблдона.