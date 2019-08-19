Украинская теннисистка Элина Свитолина занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом свидетельствует информация на ATP Tour.

Отметим, что у Свитолиной 4492 очка, она опережает американку Серену Уильямс (3995 очков). На первом месте рейтинга располагается Наоми Осака из Японии, у нее 6606 очков. Второй идет австралийка Эшли Барти (6501), третьей - чешка Каролина Плишкова (6315).

Украинка Даяна Ястремская занимает 32 место в рейтинге, а еще одна украинская теннисистка Леся Цуренко - 35 позицию.

Рейтинг WTA на 19 августа

1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6606.

2 (2). Эшли Барти (Австралия) - 6501.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6315.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 4743.

5 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4492.

...

42 (41). Дарья Касаткина (Россия) - 1330.

Напомним, Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes.

Также мы писали, что украинка Свитолина остановилась в шаге от финала Уимблдона.