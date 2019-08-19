Визит в Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху начался со скандала, причем еще в израильском аэропорту. Сара Нетаньяху, сопровождающая своего супруга во время визита, отчитала командира лайнера за то, что тот не приветствовал ее должным образом при посадке в самолет.

Об этом передают Вести Израиля.

Сара Нетаньяху в гневе вскочила со своего кресла и направилась к кабине пилотов. Однако в кабину ее не пустили, что еще более разозлило супругу премьера. В итоге командир корабля вновь приветствовал чету Нетаньяху на борту - за 45 минут до посадки в Киеве.

Чета Нетаниягу перед отлетом. Фото: Амос Бен-Гершум, ЛААМ

На самом деле командир корабля приветствовал Сару Нетаньяху и перед взлетом, но она, возможно, этого не расслышала, что и привело к инциденту. Во второй раз имя супруги премьера прозвучало "акцентированно": "Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита".

В канцелярии главы правительства отрицают, что именно телохранители Нетаньяху пресекли "прорыв" супруги премьера в кабину пилотов. Здесь также добавили, что речь идет о недоразумении, которое было немедленно исчерпано, далее полет проходил в рутинном режиме.

В авиакомпании "Эль-Аль" в ответ заявили, что "чета Нетаньяху постоянно пользуются услугами авиакомпании во время визитов". "Мы были рады принять на борту нашего самолета премьер-министра и его супругу во время полета в Киев", - говорится в официальной реакции.

Приветствие после приземления. Фото: Итамар Айхнер

Впрочем, этим дело не закончилось. Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Сары, но та бросила его на пол.

Видео этого жеста опубликовали израильские СМИ.

Напомним, что это первый визит Беньямина Нетаньяху в Киев за последние 20 лет. Начнется он в 10:30 - с официальной встречи с украинским президентом в Мариинском дворце.

На 12:45 запланирована церемония подписания украинско-израильских документов, после чего в 13:00 Владимир Зеленский и Беньямин Нетаньяху сделают заявления для СМИ.

Позже, в 15:20, в Национальном историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр президент Украины и премьер-министр Израиля примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв Холокоста. Планируется, что утром 20 августа Беньямин Нетаньяху вернется на родину.

Напомним, "Страна" анализировала, чего ждать от приезда лидера Израиля.