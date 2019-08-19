Президент США Дональд Трамп заявил, что если Пекин решит преодолеть кризис в Гонконге гуманитарными методами, то это поспособствует заключению торгового соглашения между Штатами и Китаем. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Я бы хотел, чтобы эта проблема была решена гуманитарным способом. Считаю, это было бы очень хорошо для сделки по торговле, которую мы обсуждаем в настоящее время", - сказал Дональд Трамп.

По его мнению, если китайские власти прибегнут к насилию, а события на площади Тяньаньмэнь повторятся, то сделка, напротив, будет под угрозой. По словам Трампа, у председателя КНР Си Цзиньпина для решения вопроса мирным путем без применения жестких методов есть все возможности, необходимо только его желание.

Ранее Трамп предлагал Си Цзиньпину непосредственно встретиться с участками гонконгских протестов. Пекин заявил, что американскому президенту лучше придерживаться своего ранее прозвучавшего высказывания о том, что Гонконг - часть Китая, и не вмешиваться в китайские внутренние дела.

Напомним, Трамп написал твит о роли США в китайском майдане.

Также мы писали, что Китай не позволил двум военным кораблям США зайти в порт Гонконга.