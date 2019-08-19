В Киеве на этой неделе - с 19 августа по 25 августа - ожидается жаркая погода. Синоптики изменили холодный прогноз - на Яблочный Спас в столицу придет потепление. На этой неделе снова вернется жара до +30. В течение недели особых осадков не ожидается, за исключением пятницы, а на выходных термометры покажут не выше +27. День независимости, 24 августа, будет жарким, без осадков.

"Страна" собрала данные от шести синоптических источников, чтобы узнать, какой будет погода на этой неделе с 19 по 25 августа.

Укргидрометцентр

По данным Укргидрометцентра, эта неделя в Киеве начнется с +29...+31 - такую температуру обещают с понедельника по среду. В четверг температура понизится до +29. В пятницу, 23 августа, перед Днем независимости жара пойдет на понижение. Днем будет всего +23...+25.

Sinoptik.ua

Сайт Sinoptik.ua также предупреждает про жаркое начало недели. В понедельник +28 днем, а в четверг воздух разогреется до +30. В пятницу обещают дождь с грозой и снижение температуры до +26. К выходным снова распогодится. Температура на День независимости и в воскресенье, 25 августа, достигнет +27.

Gismeteо

Сайт Gismeteо прогнозирует, что пик жары на этой неделе придется на среду, когда ночью будет +18, а днем +29. После дождя в пятницу, 23 августа, температура понизится до +24 днем и +15 ночью. Осадков в субботу-воскресенье не ожидается.

Мeteoprog.ua

Прогноз Мeteoprog.ua показывает, что в понедельник ожидается +16 ночью и +28 днем. Во вторник и среду воздух днем прогреется до +29...+30. В пятницу похолодает до +23, прогнозируют дождь. Погодный ресурс обещает в субботу и воскресенье такую погоду: днем +26...+27, ночью +13, переменная облачность без осадков.

Weather.com

Сайт Weather.com сообщает, что в течение недели в Киеве ожидается солнечная погода. Пасмурные дни - четверг, пятница и суббота. В понедельник в Киеве ночью +15, днем до +29. Во вторник солнечно, на термометрах до +30. В среду еще сохранится теплая погода - до +30. С пятницы похолодает: ночью обещают до +14...+16, днем +26...+28.

На выходных в столице днем +26...+27, без осадков.

Наталья Диденко

Синоптик ресурса Opogode Наталья Диденко сообщила, что в понедельник, 19 августа, Украину обойдут циклоны и атмосферные фронты, будет много солнца, голубого неба и белых пушистых облаков-кумулюсов. В восточных областях и в Сумской области - возможны локальные небольшие дожди. Ветер будет слабым, северо-восточным.

Жара начинает со Спаса нарастать. К середине недели на Юге, в Центре и на Востоке будет до +32...+37 градусов.

В Киеве 19-го августа - настоящее хорошее лето. Без осадков, солнечно, в течение дня +26...+28 градусов. В дальнейшем в столице жара усилится.

22 августа на Западе и Севере жара несколько ослабеет.

Как сообщала "Страна", на День независимости в Киеве будет жаркая и солнечная погода, без осадков.

Напомним, в июле 2019 года в Арктике к северу от Полярного круга зафиксировали +34,8 градусов по Цельсию. Такая температура является аномально высокой для арктического региона.