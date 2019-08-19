Президент России Владимир Путин прибыл во Францию, где сегодня, 19 августа, будет проходить его встреча с французским главой государства Эммануэлем Макроном. Об этом пишет ТАСС.

Переговоры Путина и Макрона пройдут в резиденции президента Франции - в форте Брегансон. Они обсудят Иран, Сирию, торговую войну США и Китая, а также Украину. Уточняется, что накануне визита Путина французские СМИ анонсировали подготовку Макрона к сближению с Москвой.

Напомним, ранее мы писали о том, что Путин и Макрон обсудят регулирование ситуации на востоке Украины, в том числе в рамках "нормандского формата".

Между тем, в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он в ближайшее время с президентом Франции встречаться не намерен.