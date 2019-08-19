ФБР и полиция США задержали в разных штатах трех мужчин, которые подозреваются в планировании массовых расстрелов людей в общественных местах. Об этом сообщает CNN.

Все задержанные не были связаны между собой мужчины и независимо друг от друга планировали совершить массовые расстрелы в США. Одному из них было 22 года, и он выразил заинтересованность в совершении массовой стрельбы в Facebook.

Другого мужчину задержали на парковке после того, как он отправил своей бывшей девушке серию сообщений, в которых якобы угрожал совершить массовую стрельбу.

Третьим человеком оказался 20-летний парень, который, как предполагается, придерживался ультраправых взглядов и также открыто высказывался о планах совершить преступление. По данным канала, у всех мужчин изъяли разнообразное оружие.

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