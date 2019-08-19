После страшного пожара в отеле "Токио стар" полиция проводит в Одессе масштабную сыскную операцию операцию. Вчера, 18 августа обыски провели на всех объектах, принадлежащих владельцу отеля Вадиму Черному, в том числе и в гостинице "Зирка". Кроме самого бизнесмена, задержаны еще три человека, как передает "Думская".

"В следственных действиях участвует СБУ. В "Токио стар" изъяли документы, деньги из сейфа на ресепшене, обыскали номера. Также обыскали принадлежащие Вадиму апартаменты, - говорит источник из числа сотрудников отеля. - В "Зирке" обыски, насколько мне известно, еще идут. Задержаны управляющая "Зиркой" Валентина Ивановна и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом".



Работники сгоревшего отеля говорят, что пожар начался внизу, в помещении прачечной, и за считанные минуты распространился до верхнего этажа. Из возможных причин, кроме замыкания, называют некачественный ремонт (за несколько дней до пожара в районе прачечной работали с проводкой), и ненамеренный поджог.

"У нас в отеле есть маленькие комнаты без окон. Курить запрещено, но были нарушения этого запрета. От чего точно загорелось, никто пока не говорит", - заключил наш собеседник.

Ранее "Страна" в материале "Кто сжег людей в Одессе" выяснила пять главных вопросов о пожаре в отеле "Токио стар".