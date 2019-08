Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) показало в своем официальном Twitter видео, на котором видна так называемая "пульсация" исследовательского ядерного реактора.

"Не каждый день увидишь, как пульсирует ядерный реактор!", - так подписали видео специалисты МАГАТЭ.

На видеозапсии слышен обратный отсчет, после которого погруженный в воду реактор вспыхивает ярким синим светом. И все это сопровождается громким звуком. Затем видно, как все возвращается в исходное положение, а синее свечение медленно угасает.

Голубой свет, который виден на записи, это эффект известный как "Черенковское излучение", названный так в честь советского физика Павла Черенкова. Специфическое голубое сияние возникает при облучении прозрачных жидкостей быстрыми заряженными частицами. В 1958 году Черенков и еще двое ученых получили за это открытие Нобелевскую премию.

"Звуковой удар возникает, когда самолет преодолевает скорость звука. Черенковское излучение имеет схожий эффект: голубое сияние возникает, когда частицы перемещаются в воде, приближаясь к скорости света", - объясняют эксперты.

