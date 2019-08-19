Япония рассматривает возможность своего широкомасштабного участия в будущих "звездных войнах". Правительство страны намерено запустить в космос армаду спутников-убийц, способных уничтожать военные спутники других стран в случае необходимости.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на общенациональную газету Yomiuri.

По данным правительственного источника издания, японские власти могут начать запуск таких спутников уже во второй половине 2020 года. Соответствующее решение связано со стремительно нарастающей угрозой военного противостояния в космосе и тем, что Россия и Китай, по утверждению источников, уже ведут разработку боевых военных спутников.

"У наших спутников сейчас нет оборонительных возможностей", - заявил представитель министерства обороны страны. В настоящее время у Сил самообороны Японии на геостационарной орбите имеются собственные спутники, занимающиеся сбором информации и передачей данных.

В настоящее время в Японии уже ведутся разработки технологий, необходимых для вывода из строя электроники других спутников, а также защиты собственных спутников от подобных атак.

Ранее "Страна" сообщала, что в Японии рухнул истребитель пятого поколения F-35A, пилота до сих пор не нашли.

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