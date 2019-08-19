Одесская трагедия, где в отеле "Токио Стар" заживо сгорели 9 человек, обрастает все новыми подробностями. Задержанный хозяин отеля Вадим Черный направил письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором рассказал, что пожарная автоматика в отеле сработала исправно и направила сигнал о пожаре в охранную компанию, но та не просто не вызвала пожарных.

Фото письма бизнесмена (правда без даты и подписи - Ред.) оказалось в распоряжении местного портала "Думская".

По словам бизнесмена, у него заключен договор с охранной фирмой "Карабинер", к пульту которой была подключена противопожарная система. Вадим Черный утверждает, что ежемесячно оплачивал услуги фирмы и вовремя проверял исправность системы. Несмотря на все это, пожарные выехали только после звонка работников отеля.

"Компания не вызвала пожарных. Когда полицейские пытались осмотреть пульт "Карабинера", их не пустили", - сообщает Черный.

Предприниматель также считает, что его задержание связанно исключительно с заявлением президента Владимира Зеленского о том, что ответственность лежит на владельце отеля.

"После двух суток без сна и суток без воды следователь пытался вытряхнуть из меня хоть что-то без обвинения. Потому что у него не было ничего, кроме вашего поста и желания выслужиться перед вами", - написал он главе государства, добавив, что пожарные нормы крайне устарели и их выполнение не обеспечивает безопасность.

Напомним, по данным прокуратуры, Вадима Черного подозревают в нарушении требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей (ч.2 ст.270 УК).

"Господин Президент, должен ли я быть в тюрьме?", - закончил свое письмо Вадим Черный.

Фото: dumskaya.net

Ранее "Страна" св материале "Девять погибших в "Токио Стар" выяснила, что известно о пожаре в Одессе сутки спустя.