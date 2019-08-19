Иранский танкер Grace 1, задержанный 4 июля по запросу США по подозрению в нарушении режима санкций против Сирии, покинул Гибралтар.

Как передает The Wall Street Journal танкер покинул Гибралтар около 23:00 по местному времени (00:00 понедельника по Киеву). В Организации портов и судоходства Ирана в четверг сообщали, что танкер, раньше ходивший под флагом Панамы, сменил название с Grace 1 на Adrian Darya и направится в один из средиземноморских портов.



Подтверждающее это сообщение разместил в соцсети и посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад.

"Мы подтверждаем, что спустя 45 дней после остановки в водах Гибралтара иранский нефтяной танкер начал движение в направлении международных вод", - написал посол.

"Большое внимание со стороны политиков мирового и регионального уровней демонстрирует важность тех международных политических и правовых усилий, которые были предприняты в последние дни", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что Гибралтар отказал США в задержании иранского нефтяного танкера.