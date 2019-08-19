Утром 18 августа из харьковского экопарка Фельдмана убежала зебра, которую не могут найти и поймать до сих пор. Об этом со ссылкой на представителя комплекса Алексея Костюченко сообщает UA:Харків.

Костюченко сказал, что животное убежало до открытия экопарка для посетителей, который начинает свою работу в 10:00. По его словам, побег произошел, когда зебру переводили в новый вольер. Животное вели с помощью шлейки в сопровождении надзирателей. В этот момент копытное удрало.

Сейчас в поисках беглеца задействованы 20 работников экопарка, охрана и волонтеры. К поискам также привлекли лошадей и квадрокоптер.

Сотрудники экопарка просят тех, кто, возможно, увидит животное, не ловить его самостоятельно: это может быть опасно. Лучше обратиться в экопарк.

Отметим, что зебра не первая из животных, кто сделал ноги из экопарка. В июле оттуда сбежали две обезьяны, которых ловила полиция.

В июле же из столичного парка удрал не в меру резвый пони.