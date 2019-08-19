Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в начале следующей недели проведет встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом со ссылкой на европейские СМИ сообщает "Интерфакс".

Как пишет британская пресса, во вторник Джонсон будет в Париже, где проведет переговоры с Макроном.

А 18 августа, в воскресенье, Меркель подтвердила, что примет Джонсона в Германии в среду вечером. Она сказала, что рада визиту, что ее страна готова и к варианту с жестким Brexit - то есть выходу Великобритании из ЕС без двустороннего соглашения. Затем она добавила, что все же будет искать компромиссные решения.

"В любом случае я буду прилагать усилия, чтобы найти решения, причем до последнего дня переговоров", - пообещала Меркель.

Визиты Джонсона связаны с тем, что глава британского правительства хочет обсудить новые условия Brexit, однако в ЕС не заинтересованы в этом. Там считают оптимальными договоренности, которые были достигнуты ранее. Их согласовало с Брюсселем прежнее британское правительство, однако парламент Великобритании отказался их ратифицировать.

Джонсон обещает, что выведет свою страну из ЕС до конца октября, вне зависимости от того, будет ли достигнуто новое соглашение с Брюсселем.

Ранее "Страна" рассказывал, что в начале уходящей недели в Британии из-за слухов о жестком Brexit начали сметать с полок продукты и лекарства.

Кроме того, из-за подготовки к Brexit британским чиновникам отменили летний отпуск.