18 августа горрайонный суд Хмельницкого арестовал избившего участника АТО видеоблогера Артура Сороченко до 1 октября с правом внесения залога в размере 40 140 грн. Об этом сообщает хмельницкий портал Vsim.ua.

Перед началом заседания по избранию меры пресечения для Сороченко к зданию суда прибыли праворадикальные активисты, в том числе из полка "Азов". Судья объявила, что заседание пройдет в закрытом режиме.

В суде Сороченко заявил, что повздорил с атошником на бытовой почве, и после обмена оскорблениями началась драка. Блогер сказал, что выступает за территориальную целостность Украины и просит прощения у участников операции Объединенных сил и их матерей. Он выразил готовность понести наказание на свою несдержанность.

Видео: YouTube/ Сайт ВСІМ

Суд принял решение арестовать Сороченко с правом внесения залога.

После завершения суда, когда конвой выводил арестованного из зала, активисты облили его мочой из шприцев. Блогера пришлось отправить в СИЗО под усиленной охраной.

Напомним, 17 августа Сороченко задержали в Николаеве.

Ранее "Страна" писала, что в Черновцах участника боевых действий в зоне АТО с ругательствами высадили из маршрутки.