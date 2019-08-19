В понедельник, 19 августа, синоптики прогнозируют сухую жаркую погоду по всей территории Украины. Карту со свежими данными по поводу погоды в первый рабочий день недели опубликовал Украинский гидрометцентр.

Во всех регионах Украины ожидается переменная облачность. Однако облака не разродятся дождями.

Также по всей стране будет жарко. В центре, на севере, юге и востоке столбики термометров поднимутся днем до +26...+29 градусов Цельсия. А на западе воздух прогреется до +30 и даже выше: в Ровенской области ожидается до +31.

Ночью станет значительно прохладнее. В среднем температура опустится до +11...+14 градусов. Только на юге и юго-востоке ночью будет потеплее: +16...+19 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 19 августа днем прогнозируют жару +27...+29 градусов. Ночью термометры покажут +13...+15.

Ранее "Страна" сообщала, что уже есть прогноз погоды на День независимости Украины.

Также мы писали, что в Киеве в Днепре зафиксировали температурный антирекорд.