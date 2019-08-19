Ни капли дождя и жара до +31. Карта погоды на 19 августа, понедельник
В понедельник, 19 августа, синоптики прогнозируют сухую жаркую погоду по всей территории Украины. Карту со свежими данными по поводу погоды в первый рабочий день недели опубликовал Украинский гидрометцентр.
Во всех регионах Украины ожидается переменная облачность. Однако облака не разродятся дождями.
Также по всей стране будет жарко. В центре, на севере, юге и востоке столбики термометров поднимутся днем до +26...+29 градусов Цельсия. А на западе воздух прогреется до +30 и даже выше: в Ровенской области ожидается до +31.
Ночью станет значительно прохладнее. В среднем температура опустится до +11...+14 градусов. Только на юге и юго-востоке ночью будет потеплее: +16...+19 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
В Киеве 19 августа днем прогнозируют жару +27...+29 градусов. Ночью термометры покажут +13...+15.
Ранее "Страна" сообщала, что уже есть прогноз погоды на День независимости Украины.
Также мы писали, что в Киеве в Днепре зафиксировали температурный антирекорд.