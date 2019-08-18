18 августа донецкий "Шахтер" в четвертом туре Украинской премьер-лиги одержал победу над "Львовом" со счетом 2:0. Об этом сообщает сайт Tribuna.com.

Матч проходил на стадионе "Арена Львов" в присутствии около 7 тысяч болельщиков. Гости оказались сильнее хозяев.

На 31-й минуте игрок донецкого клуба Марлос подал с углового, Матвиенко продлил подачу на дальнюю штангу, а Дентиньо замкнул ее головой.

На 37-й минуте встречи Марлос удвоил преимущество "Шахтера", воспользовавшись передачей Исмаили.

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На 62-й минуте горняки могли делать счет разгромным, но Алан Патрик не смог забить пенальти. Отметим, что это уже пятый подряд 11-метровый, которые не реализуют игроки клуба. Ранее Мораес не забил "Динамо", Мораес и Патрик — "Мариуполю" и Марлос — "Александрии".

Как сообщала "Страна", сегодня еще один донецкий клуб "Олимпик" в четвертом туре УПЛ со счетом 1:3 проиграл львовским "Карпатам".

Также мы рассказывали, что 16 августа в "Динамо" определились с новым тренерским штабом, который уже провел первую тренировку.