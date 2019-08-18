13 августа президент США Дональд Трамп выступил перед рабочими нефтехимического комбината компании Shell в штате Пенсильвания. Как сообщает газета Pittsburgh Post-Gazette, рабочих фактически принудили пойти на мероприятие угрозами.

Журналисты газеты выяснили, что перед приездом главы Белого Дома сотрудникам комбината поставили условие: они могут не являться на встречу, но тогда их отсутствие будет считаться неоплачиваемым отпуском и их лишат сверхурочных. По словам одного из лидеров местных профсоюзов, каждый рабочий мог потерять до 700 долларов - с учетом всех надбавок и командировочных для тех, кто приезжает на работу из других регионов.

Кроме того, оказалось, что работникам выдавали инструкции, как себя вести на встрече. Инструкция запрещала выкрикивать и совершать любые другие действия, "которые могут быть расценены как протестные".

"Цель данного мероприятия — продемонстрировать добрую волю со стороны профсоюзов. Ваши профсоюзные руководители и бригадиры с этим согласны", - было написано в инструкции.

Корреспондент телекомпании NBC Шэннон Петипис, которая вела репортаж со встречи, написала в Twitter, что многие рабочие были разозлены. Ведь их рабочий день закончился в 3 часа, но затем им они пошли на встречу и несколько часов потеряли в очереди на выход.

Скриншот: Twitter/ spettypi

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