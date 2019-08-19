Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель вновь появилась на людях в наряде, который, видимо, купила не меньше 17 лет назад. Об этом сообщает Facebook-страница русскоязычной версии издания Deutsche Welle.

Как заметили Deutsche Welle, блузу с запахом в стиле японского кимоно и с геометрическими узорами Меркель впервые надела на открытие фестиваля музыки Вагнера в Байройте в 2002 году.

Фото: Facebook/ dw.russian

Затем тот же балахонистый наряд канцлер выгуливала в 2008 и 2017 годах.

Фото: Facebook/ dw.russian

Наконец, Меркель в четвертый раз примерила его на днях.

Фото: Facebook/ dw.russian

В комментариях к посту многие восхищаются простотой и неприхотливостью политика, а также тем, что она почти четверть века не располнела и влезает в один наряд.

Некоторые использовали фото как повод для шуток и иронических шпилек.

"Ну, есть любимые шмотки, которым -дцать лет. Но чтоб на выход? Ой, нет, не настолько я бескомплексна", - написала Vita Kess.

"Показала своей дочке. Говорю, видишь, даже Ангела Меркель носит наряды по 23 года, а тебе каждую неделю обновки подавай", - съехидничала Olga Timchuk.

Ранее "Страна" писала, что Ирина Луценко выгуляла накидку из органзы за 128 000 гривен.

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