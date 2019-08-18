Президент США Дональд Трамп раскритиковал газету New York Times и заявил, что американская журналистика пробила очередное дно. Об этом глава Белого Дома написал на своей странице в Twitter.

Американский лидер назвал СМИ своей страны пропагандистскими. 

"Это (американская журналистика. - Ред.) не более чем дьявольская пропагандистская машина, работающая на Демократическую партию", - написал президент.

Скриншот: Twitter/ realDonaldTrump

Такую реакцию Трампа вызвала встреча главного редактора The New York Times Дина Бакета с сотрудниками редакции 15 августа. По ее итогам Бакет заявил, что после доклада спецпрокурора Роберта Мюллера газета должна сместить акцент с отношений Трампа с Россией на вероятный расизм американского лидера.

После этого Трамп обвинил издание в охоте на ведьм и назвал газету одним из самых разрушительных примеров плохой журналистики в истории.

"Они переходят от своего фальшивого "русского сговора" (отчет Мюллера и его показания были полной катастрофой) к расизму и охоте на ведьм", - сказано в твите.

Ранее "Страна" рассказывала, как Трамп обрушился с критикой на Голливуд, назвав его "расистом высшей пробы".

Мы также сообщали, что президент США предложил купить Гренландию, однако эта затея оказалась шуткой.

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