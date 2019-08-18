Донецкий клуб "Олимпик" прекратил сотрудничество с главным тренером Жулио Сезаром. Об этом сообщает Sport Arena.

Официально об уходе бразильского наставника будет объявлено в понедельник, 19 августа.

Жулио Сезар. Фото: olimpik.com.ua

Бывший игрок "РЕал Мадрида" Жулио Сезар возглавил "Олимпик" в межсезонье, 4 июля 2019 года. Под его руководством клуб потерпел четыре поражения подряд во всех стартовых матчах нового розыгрыша УПЛ. В общей сложности дончане пропустили восемь голов, а забили только два. При этом команда отличилась большим количеством удалений: три последние матча они заканчивали в численном меньшинстве.

Сегодня "Олимпик" потерпел поражение дома от "Карпат" со счетом 1:3. В турнирной таблице УПЛ донецкий клуб занимает последнюю 12-ю строку.

Ранее "Страна" сообщала, что с "Олимпиком" подписал контракт экс-игрок "Валенсии" Иван Зотько.