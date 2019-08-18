18 августа в Гонконге к акции протеста против властей присоединились примерно 1,7 млн человек. Такие данные сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на организаторов протестов.

Отмечается, что изначально власти города дали разрешение на акцию, но исключительно на территории парка Виктории. Однако в итоге толпа демонстрантов прошла под дождем по городским улицам.

Фото: scmp.com

Многие участники демонстрации до сих пор еще не разошлись. Сведений о масштабных столкновениях с полицией пока не поступало.

По версии полиции, в парке Виктории собрались 128 тысяч демонстрантов.

Напомним, что демонстрации в Гонконге спровоцировало в июне внесения закона об упрощенной процедуре экстрадиции подозреваемых в другие страны, включая материковый Китай.

Ранее "Страна" рассказывала, как начинался очередной воскресный протест 18 августа.

Мы также писали, что на прошлой неделе что в Гонконге протестующие заполонили международный аэропорт, из-за чего отменили все авиарейсы.