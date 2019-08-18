Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед своим отлетом в Киев 18 августа раскрыл основные темы, которые обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Израильский лидер заявил, что намерен обсудить с украинским коллегой пенсионное соглашение и вопрос создания зоны свободной торговли. Также он отметил тесную связь между двумя странами.

"Есть сотни тысяч граждан Израиля, приехавших с Украины, которые являются живым связующим звеном между двумя государствами, и эта связь между нами укрепляется", - сказал Нетаньяху.

Нетаньяху пробудет в Киеве с 18 по 20 августа. Это первая поездка израильского политика на Украину за последние 20 лет. В последний раз он посещал украинскую столицу в марте 1999 года, в свою первую каденцию на посту премьер-министра.

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