18 августа, в Киеве на Гостомельском шоссе автомобиль Renault Logan службы такси Uklon врезался в столб, в результате чего погибла женщина, а двое мужчин оказались в больнице. Об этом сообщает "Информатор".

Смертельная авария произошла около 16:30. По словам работающих на месте ДТП патрульных, автомобиль двигался в сторону Гостомеля. Перед въездом в город такси вильнуло на обочину и вылетело на полосу встречного движения. В заносе Renault врезалось в столб, после чего улетело в кювет.

Прибывшие на место аварии врачи госпитализировали водителя такси и мужчину-пассажира. В автомобиле еще ехала женщина 25-27 лет. Она скончалась на месте.

Фото: kiev.informator.ua

Сейчас экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа устанавливают детали ДТП.

Отмечается, что водитель Renault ранее привлекался к административной ответственности за вождение транспорта в пьяном виде.

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