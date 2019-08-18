17 августа на карпатском курорте "Буковель" во время роупджампинга оборвался трос, в результате чего двое экстремалов упали на пешеходную дорожку и были доставлены в реанимацию. Об этом сообщает издание "Галицкий корреспондент".

Происшествие случилось вечером, после 21:00. Пострадавшими оказались 21-летняя девушка и 26-летний мужчина. С травмами их увезли в больницы: девушку - в Яремчанскую центральную городскую клинику, а мужчину - в реанимационное отделение Ивано-Франковской областной клинической больницы. Состояние обоих стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Пресс-секретарь "Буковеля" Оксана Островская заявила, что экстремальный аттракцион организовал предприниматель, не являющийся сотрудником "Буковеля". На территории курорта ему просто предоставили место, и курорт не несет ответственности за случившееся.

По словам пресс-секретаря, хозяин роупджампинга регулярно проводил тестирование оборудования. Так, недавно как раз протестировали тот самый трос, который оборвался вместе с людьми.

Пока работу аттракциона остановили. В "Буковеле" пообещали проверить все экстремальные развлечения на территории курорта.

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