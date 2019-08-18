Донецкий "Олимпик" в четвертом туре Украинской Премьер-лиги со счетом 1:3 проиграл львовским "Карпатам". Об этом сообщает "Укринформ".

Для львовян эта победа стала первой в нынешнем чемпионате. А вот поражение для дончан уже четвертое подряд в чемпионате.

Встреча проходила на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Авторами голов стали Сергей Политыло (62-я минута, с пенальти) из "Олимпика", а также Алексей Гуцуляк (26-я минута и 66-я минута) и аргентинский форвард Франсиско Ди Франко (42-я минута) из "Карпат".

При этом "Олимпик" доигрывал матч в меньшинстве: за второе предупреждение на 24-й минуте с поля ушел бразильский хавбек Фабиньо.

В пятом туре, 24 августа, дончане сыграют на столичном НСК "Олимпийский" с киевским "Динамо". А "Карпаты" 25 августа примут луганскую "Зарю".

Как сообщала "Страна, 15 августа "Мариуполь" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы был разгромлен голландским АЗ Алкмар со счетом 0:4.

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