В ночь на 15 августа в результате огнестрельного осколочного ранения в зоне боевых действий погиб украинский военный Василий Евстегнеев. Новость передает пресс-служба Кировоградской областной государственной администрации в Facebook.

Солдат Василий Евстегнеев родился 1980 года в с. Дорожинка, Ольшанского района Кировоградской области. Мужчина был командиром отделения 72-й отдельной механизированной бригады.

Скриншот: Facebook / Кіровоградська обласна державна адміністрація

Во время выполнения боевого задания в районе Золотого Луганской области в ночь с 14 на 15 августа боевики начали обстреливать позиции украинских военных. В результате вражеского обстрела Евстегнеев получил огнестрельное осколочное ранение, от чего погиб.

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