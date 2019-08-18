В Киеве закончилась первая репетиция Марша защитников Украины ко Дню Независимости. Марш пройдет независимо от государственных мероприятий, которые организовал Офис президента. Новость передает 5 канал.

В репетиции участвовали около 100 человек - это стюарды, отвечающие за движение участников шествия. Ожидается, что колонну сформируют из 20 "коробок" военных.

В Facebook заместитель председателя Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет написал, что на репетиции отработали проблемные моменты, визуализировали колонны и разметили интервалы.

Скриншот: Facebook/Антон Колумбет

Планируется, что колонна двинется от парка Шевченко в 11:00. Далее через Бессарабскую площадь выйдет к Крещатику и Майдану Незалежности. После этого участники шествия направятся к Михайловскому собору, где примут участие в молебне.

Репетиция Марша. Фото: Facebook/Антон Колумбет

По состоянию на 12 августа для участия в Марше защитников зарегистрировались более 9000 ветеранов со всей Украины и неустановленное количество гражданских.

Марш защитников Украины на День независимости в Киеве пройдет отдельно от государственных мероприятий. Чтобы разграничить различные события во времени, организаторы сместили время начала марша.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кабмине утвердили расписание мероприятий на День независимости.

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