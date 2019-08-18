Национальный архив безопасности США обнародовал первый отчет американской разведки о катастрофе на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, датируемый 2 мая. Документ опубликован на сайте архива.

Автором отчета значится ассистент по вопросам разведки и исследований государственного секретаря США Мортон Абрамовиц. Его доклад адресован руководителю Джорджу Шульцу.

Отчет посвящен главным образом оценке количества жертв катастрофы. Разведчики пишут, сколько людей могло находиться в непосредственной близости от реактора во время аварии. "На ночной смене дежурят 25-35 человек. Количество людей у реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью - 50-70, ведь 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу", - сказано в документе.

Автор отчета подытоживает, что близко от реактора в момент аварии находилось приблизительно 100 человек. Он подчеркивает, что это его предположение, поскольку все детали ему не известны.

В отчете также говорится, что в день аварии число погибших составило два человека. Отмечается, что на снимках с ЧАЭС видны пожарные машины и другой персонал, который отправили к реактору после аварии. Автор также пишет о поврежденном взрывом здании реактора на АЭС и сильном разрушении конструкции реактора. Он предполагает, что все, кто находился вблизи места взрыва, погибли.

Наконец, разведка сообщила, что ожидала немедленной эвакуации, однако ее не произошло.

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