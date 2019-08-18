Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему въехать на территорию Украины. Пост с обращением деятель шоу-бизнеса опубликовал на своей странице в Instagram.

Как объяснил Разин, он хочет навестить солистку популярной в 1990-е годы группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая с июня прошлого года находится в коме после перенесенного инсульта. По словам продюсера, его не пускают на территорию страны по указанию предшественника Зеленского - Петра Порошенко.

Скриншот: Instagram/ razin_andrei_lm

"Меня не пускают на Украину по указанию бывшего президента Украины. Володя, она (Нина. - Ред.) лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву", - написал Разин в посте.

Ранее "Страна" писала о громком заявлении Разина по поводу смерти Децла. Продюсер утверждал, что рэпера отравили.

Мы также сообщали о состоянии Нины Кирсо после инсульта.