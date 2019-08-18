Бывшие президенты Молдовы - Мирча Снегур, Петр Лучинский, Владимир Воронин и Николае Тимофти - могут лишиться части своих привилегий бывших глав государств. Новость передает NewsMaker.

Изменения в законопроект представила Госканцелярии Молдовы. Как следует из пояснительной записки, в госканцелярии рассчитывают таким образом оптимизировать расходы. По расчетам ведомства, благодаря поправкам бюджет сэкономит полмиллиона леев в год (28 500 долларов).

Сейчас бывшие президенты пользуются государственными автомобилями. В распоряжении Тимофти Mercedes 220 2014 года выпуска, а Снегур и Лучинский ездят на авто марки Skoda Octavia 2003 года. Воронин отказался от государственного авто.

В госканцелярии предлагают, чтобы бывшие главы государства могли вызвать автомобиль в случае необходимости, а не иметь его в распоряжении постоянно. Кроме того, в ведомстве считают, что нужно полностью забрать кабинет и не оплачивать помощника для бывших президентов.

Остальные привилегии - пенсия, бесплатная медицинская помощь, санаторно-курортное лечение, дипломатический иммунитет и обеспечения безопасности - у экс-президентов останутся.

Ранее "Страна" сообщала, что в Молдове нашли застреленным соратника олигарха Плахотнюка.

Кроме того, мы рассказывали, что Молдова обдумывает реверсные поставки газа из Украины.