Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров и будущий народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус убежден, что Верховная Рада девятого созыва в первые же дни работы сформирует правительство. Об этом он сказал в интервью "Главкому".

По словам Геруса, новому составу парламенту для формирования Кабинета министров хватит и двух дней. "Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно", - отметил член "Слуги народа".

Он добавил, что пока не определился, кем именно хочет работать сам: на должности министра или главы парламентского комитета по вопросам энергетики. Однако кандидатуры на другие портфели в Кабмине уже определены. Правда, называть их имена политик отказался.

"Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивное" - сказал Герус.

Напомним, в начале августа стали известны главные претенденты на пост следующего премьер-министра Украины: Андрей Коболев, Юрий Витренко, Алексей Гончарук и Владислав Рашкован.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Слуге народа" назвали кандидатуры на ключевые посты в Верховной Раде и фракции.