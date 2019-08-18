Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан,сказал, что валлийский полузащитник Гарет Бэйл не уйдет из клуба этим летом. Новость передает Goal.com.

Наставник "Реала" подтвердил, что клуб сохранит игрока, прокомментировав появление Бэйла в составе команды на матч против "Сельты" 17 августа. В том мачте мадридский клуб одержал победу со счетом 3:1. Полузащитник Бэйл провел на поле 75 минут.

В июле тренер мадридской команды заявил возможном уходе хавбека. Высказывание наставника провоцировало агента валлийца Джонатана Барнетта, тот посчитал, что Зидан "опозорился".

В сезоне-2018/2019 Бэйл провел 29 матчей в чемпионате Испании. На его счету восемь голов и три передачи. Бэйл перешел в испанский клуб из "Тоттенхэма" в 2013-м. Футболист обошелся "Реалу" в 100 миллионов евро.

Гарет Бэйл. Фото: Getty Images

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