Гибралтар отказал США в задержании иранского нефтяного танкера
Власти Гибралтара отпустили иранский нефтяной танкер, не смотря на запрос США о задержании танкера Grace1. Власти пояснили, судно не нарушает местные и европейские законы. Новость передает в воскресенье, 18 августа газета Gibraltar Chronicle.
В правительстве Гибралтара пояснили, что позиция США была напрямую связана с соблюдением американских санкций против Ирана. Однако аналогичных санкций в Гибралтаре и в целом в ЕС нет.
"Санкционный режим ЕС против Ирана в корне отличается от американского", - говорится в заявлении правительства.
Напомним, что танкер задержали по инициативе Великобритании за попытку в обход ограничительных мер поставить нефть в Сирию. Однако затем судно было отпустили, так как Тегеран письменно заверил, что груз в Сирию не отправится.
Сейчас танкер остается в Гибралтаре в ожидании нового экипажа.
Ранее "Страна" сообщала, что Германия отказалась от участия в операции США у берегов Ирана в Персидском заливе.
Кроме того, мы рассказывали, что Британия направила еще и миноносец в Персидский залив для охраны своих судов.