Власти Гибралтара отпустили иранский нефтяной танкер, не смотря на запрос США о задержании танкера Grace1. Власти пояснили, судно не нарушает местные и европейские законы. Новость передает в воскресенье, 18 августа газета Gibraltar Chronicle.

В правительстве Гибралтара пояснили, что позиция США была напрямую связана с соблюдением американских санкций против Ирана. Однако аналогичных санкций в Гибралтаре и в целом в ЕС нет.

"Санкционный режим ЕС против Ирана в корне отличается от американского", - говорится в заявлении правительства.

Напомним, что танкер задержали по инициативе Великобритании за попытку в обход ограничительных мер поставить нефть в Сирию. Однако затем судно было отпустили, так как Тегеран письменно заверил, что груз в Сирию не отправится.

Сейчас танкер остается в Гибралтаре в ожидании нового экипажа.

Ранее "Страна" сообщала, что Германия отказалась от участия в операции США у берегов Ирана в Персидском заливе.

Кроме того, мы рассказывали, что Британия направила еще и миноносец в Персидский залив для охраны своих судов.