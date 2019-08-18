Эксперты завершили вскрытие девяти погибших от пожара в одесском отеле "Токио Стар", все они умерли от огня. Версия следствия с поджогом для маскировки убийства не подтверждается. Новость передает одесский портал "Думская" со ссылкой на источники в полиции.

Как говорится в сообщении, никаких признаков того, что трагедия была попыткой скрыть убийство не обнаружено - на телах только характерные для пожара повреждения. Сейчас отобраны образцы для лабораторных исследований. Следствие продолжается.

Напомним, что ночью с пятницы на субботу, 17 августа, в одесском отеле "Токио Стар" произошел пожар. В огне погибли девять человек, еще десять пострадали.

Полиция среди одной из версий пожара считала совершение поджога с целью сокрытия убийства. Кроме того, у следствия была версия о возгорании проводки в электрощитовой.

Ранее "Страна" сообщала, что часть погибших "Токио Стар" опознали. Также мы рассказывали, что в Одессе задержали владельца отеля. Кроме того, мы попытались ответить на 5 главных вопросов об этом пожаре.