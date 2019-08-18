Глава Генерального штаба Великобритании Ник Картер заявил, что Лондону следует усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в сферу своего влияния. Заявление было сделано во время интервью английской газете The Times.

По мнению Картера, для предотвращения распространения российского влияния Запад должен оказать странам Африки военную помощь и отправить туда небольшие по численности элитные отряды для борьбы с терроризмом. В результате развивающиеся страны будут ориентироваться "скорее на Запад, а не на группу Вагнера".

В ходе беседы с журналистом СМИ, Картер признал, что угроза со стороны Москвы материализовалась значительно быстрее, чем предполагали британские эксперты в 2015 году.

"Они стали настоящими мастерами в манипулировании информационным полем и в стремлении выдать свою точку зрения за истину. Они очень грамотно действуют в киберпространстве. И я думаю, что они хорошо научились убеждать другие страны в том, что Россия для них лучший союзник, чем страны Запада ", - сказал глава Генштаба.

По словам Картера, не совсем понятно, что сейчас делать с возросшим влиянием Кремля. Как он считает, западные демократии должны придумать способы защиты правды и найти методы борьбы с теми, кто ведет подрывную деятельность. Особую роль Картер отвел контрразведке.

"Методы ведения борьбы меняются, и британская армия должна модернизироваться с помощью технологий, которые привели к этой эволюции", - отметил Картер.

Напомним, 8 февраля 2018 года в Сирии погибли сотрудники "Частной военной компании Вагнера".

А в июле этого года СБУ обвинила ЧВК Вагнера в уничтожении украинского ИЛ-76 5 лет назад.