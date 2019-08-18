В восточном пригороде Парижа Нуази-ле-Гран посетитель ресторана выстрелил в плечо официанту из-за того, что его сэндвич был приготовлен недостаточно быстро. Инцидент произошел вечером в пятницу, 16 августа. Об этом пишет BBC.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, его не поймали. Бригада скорой помощи пыталась спасти 28-летнего официанта, которому клиент попал в плечо, но он мужчина на месте происшествия. Его коллеги сообщили полиции, что клиент вышел из себя из-за длительности приготовления пищи.

Убийство потрясло местных жителей и владельцев магазинов. Ресторан открылся несколько месяцев назад, и, по словам местных, здесь никогда не было никаких проблем. Некоторые жители заявили, что в этом районе произошел всплеск преступности, в результате чего на улицах усилились торговля наркотиками и пьянство.

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