Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия не станет разворачивать новые ракеты в Европе, Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, пока США не будет размещать свои ракетные системы в Европе и Азии. Как сообщает ТАСС, заявление было сделано в воскресном интервью Шойгу каналу "Россия-24".

Поводом для заявления министра стал недавний выход Соединенных Штатов из договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Шойгу отметил, что несмотря на это Россия готова к диалогу с Белым Домом по ракетам средней и меньшей дальности.

"Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы по-прежнему придерживаемся того, что пока у США не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем, и у нас не появятся, пока не появятся американские ракеты в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - сказал военный чиновник.

Министр также сказал, что Россия неоднократно предлагала американской стороне обсудить договор.

"На протяжении всего того времени, которое прошло с февраля месяца по 2 августа, мы всячески открывали то одни двери, то другие", - сказал глава Минобороны.

Шойгу напомнил, что российская сторона предложила США ознакомиться с данными по ракетам типа 9М729, однако американские представители на брифинге в Москве не появились.

Как писала "Страна", США официально прекратили действие ДРСМД 2 августа.

На днях федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Кремль в том, что именно он нарушил условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.