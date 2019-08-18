Черниговские полицейские задержали в двух мужчин, которые ехали на машине, принадлежащей паре, убитой в субботу вечером. Новость передает пресс-служба полиции Черниговской области.

"17 августа вечером в полицию позвонили жители Чернигова. Они сообщили, что вблизи городского пешеходного моста кто-то стреляет. По указанному адресу прибыла полиция. Правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти. По "горячим следам" полицейские задержали двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитому лицам. В ходе обыска у них было обнаружено и изъята оружие", - говорится в сообщении.

Мужчин задержали. Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, предусматривающее наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Назначен ряд экспертиз, проводится досудебное расследование.

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