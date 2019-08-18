В городе Дельтон (штат Флорида, США) пронырливый енот намеревался добыть еду в автомате со снэками, но в итоге застрял в нем. Виде курьезного происшествия появилось на хостинге YouTube.

Енот забрался в автомат, расположенный в здании одной из местных школ. Местные жители заметили в нем застрявшего горе-воришку и вызвали полицейских и службу по контролю за животными.

Видео: YouTube/ 10News WTSP

Как сообщается, операция по спасению зверя из автомата длилась около двух часов. Для этого агрегат пришлось даже выкатить из школы. Все завершилось благополучно: освобожденный лохматый грабитель удрал прочь.

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