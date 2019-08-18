18 августа в немецком городе Изерлон, на местном вокзале, мужчина с ножом напал на двоих человек и зарезал их. Об этом передает местное издание TZ.

Как сообщается, жертвами нападения стали 23-летний парень афганского происхождения и 32-летняя женщина, которая была с двухмесячным ребенком. Ребенок остался невредим.

Причиной смерти обеих жертв стали многочисленные колотые травмы. Орудие убийства было изъято на месте преступления - стандартный кухонный нож с длиной лезвия 12 см.

Фото: tz.de

Личность нападавшего установлена: это 43-летний мужчина, который был задержан на месте преступления. Мотивы его действий до конца не выяснены. По предварительной версии, он был мужем 32-летней женщины, однако не жил с ней. А 23-летний молодой человек стал ее новым спутником.

Отмечается, что убийца не находился под воздействием наркотиков или алкоголя.

Как писала "Страна", 17 августа В Киеве мужчина попытался зарезать бывшую жену, когда не смог уговорить ее вернуться.

В тот же день в украинской столице произошло похожее происшествие: мужчина убил на улице жену и попытался покончить с собой.