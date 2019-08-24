В субботу, 24 августа в честь Дня независимости президент Украины Владимир Зеленский устроил торжественный прием в Мариинском дворце, на котором были пять прошлых глав государства, кроме сбежавшего в Россию Виктора Януковича.

Торжественный прием начался в 14:00 он был посвящен 28-й годовщине независимости Украины. В пригласительных отмечалось, что на него гостей зовут Владимир и Елена Зеленские. Форма одежды была такая: темный костюм для мужчин и платье "обычной длины" для женщин.

Фото с приема в Facebook обнародовала журналистка Алеся Бацман. Она сфотографировалась с экс-президентом Леонидом Кравчуком.

С Владимиром Зеленским.

На приеме были экс-президенты Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.

Фото: Facebook

Напомним, что на парад к Зеленскому пришли все президенты Украины, кроме Януковича и Порошенко. В комментарии журналистам Петр Порошенко сказал, что не пришел на парад к Зеленскому, поскольку в это время был на молитве в Софии и "отдавал дань уважения нашим бойцам". Но на прием он пришел. Общее фото украинских президентов обнародовало "Радио Свобода".

Также "Страна" сообщала, как прошел День независимости Украины.