Мэр Киева и экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко рассказал, что ему нравится собственная фраза про "завтрашний день" в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой".

В программе, которая идет на Пятом канале, Виталию задали вопрос от телезрителя: "Как смотреть в завтрашний день, когда ты не все?", вопрос прозвучал на 35-минуте шоу и вызвал у ведущей смех. Виталий тоже улыбнулся и ответил:

"Мне так нравится эта фраза: "Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день". У всех большая улыбка. Я могу посмотреть в завтрашний день и делаю все возможное, чтобы туда заглянуть", – сказал Кличко.

Эфир с Кличко, фраза про завтрашний день звучит на 35:05. Видео: youtube.com/5 канал

Отметим, что речь идет о фразе "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать", которую Кличко сказал в эфире телеканала "Интер" в 2013 году. Вскоре фраза стала главным мемом среди перлов Кличко.

Видео: youtube.com/Nick Bruk

Ранее "Страна" сообщала, что Кличко попросил Зеленского не забирать 10 миллиардов гривен у Киева.

Кроме того, мы рассказывали, что Кличко попросит Конституционный суд разъяснить, является ли мэр Киева главой КГГА по закону.